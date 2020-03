VIDÉO - Le Kestuf' de Naps, le rappeur marseillais : "Être deuxième derrière le PSG, c’est comme si on était les premiers !

Et si Marseille était la vraie capitale du rap français ? 30 ans après les débuts d’IAM et de la Fonky Family, une nouvelle génération s’est installée au sommet des charts. On pense à JUL, Lacrim, SCH… et Nabil Arlabelek alias NAPS, 28 ans, dont le nouvel opus, "Carré VIP", débarque un an à peine après le double album "On est fait pour ça". Soit le sixième depuis 2013 ! "Je pense qu’il faut être productif", explique l’intéressé au Kestuf’ de LCI. "Plus je fais de son, mieux c’est. Ça me permet de moins réfléchir !".

Propulsé par le single du même nom, "Carré VIP" joue la carte festive à base de rythmes electro, refrains hyper fédérateurs et guests à la mode comme Vals, Maes et Ninho. Un remède à la morosité qui résume la mentalité de cet enfant du quartier populaire de Air Bel, élève par une mère célibataire pas vraiment familière avec le rap. "Pour elle ce n’était pas un métier", se rappelle-t-il avec une pointe de pudeur.