VIDÉO - Le Kestuf' de Nicolas Bedos : "J’ai fait 'La Belle Epoque' pour consoler mes parents"

Nicolas Bedos ne joue pas dans "La Belle Epoque", en salles ce mercredi. Mais sa personnalité complexe (compliquée ?) imprime chaque plan de cette comédie virevoltante où les couples se déchirent et se réconcilient à coups de punchlines bien senties. C’est l’histoire de Victor (Daniel Auteuil), un sexagénaire mal dans sa peau qui fait la rencontre d’Antoine (Guillaume Canet), un entrepreneur et metteur en scène un peu spécial puisqu’il propose à ses clients de leur faire revivre... la période historique de leur choix.

"Je n’aime pas trop, en tant que spectateur, quand on m’impose trop lourdement et trop durablement de chialer", confie à LCI Nicolas Bedos (voir son interview dans la vidéo ci-dessus). "Et je n’aime pas non plus être dans une comédie potache complètement débridée parce qu’à un moment, je ne trouve plus de réalité. C’est une sorte de pudeur quasi familiale qui m’oblige parfois, quand j’écris une scène qui m’émeut jusqu’aux larmes, à revenir sur une vanne. Comme un tango".

Difficile, derrière la relation orageuse entre Antoine et Margot à l’écran, de ne pas reconnaître le couple en pointillé que forment, à la ville, Nicolas Bedos et Doria Tillier. Ce que le cinéaste reconnaît à demi-mots lorsqu’on l’interroge sur la question. Et qui explique, en partie, pourquoi deux ans après l’excellent "Monsieur et Madame Adelman", il a choisi cette fois de ne pas donner la réplique à l’ex-Miss Météo de Canal +.