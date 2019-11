VIDÉO - Le Kestuf’ de Niels Schneider : "Même Humphrey Bogart n’a pas fumé autant de cigares que moi sur un film !"

C’est l’un des acteurs les plus doués de sa génération. L’un des plus exigeants aussi. Révélé par Xavier Dolan, récompensé par un César en 2017 pour son rôle dans "Diamant Noir", Niels Schneider est cette semaine à l’affiche de "Sympathie pour le diable", le premier film âpre et engagé de Guillaume de Fontenay. "Je refuse beaucoup de rôles", avoue l’invité du Kestuf’ de LCI. "Quand t’es acteur, tu existes beaucoup par le regard des autres. Des réalisateurs, du public. Et je trouve important d’avoir son désir à soi. C’est le seul moyen de ne pas se faire chier dans ce métier."