VIDÉO – Le Kestuf’ de Sneazzy : "Paris c’est ma ville, je suis né ici et je mourrai ici"

INTERVIEW – Ancien membre du collectif parisien 1995, le rappeur Sneazzy publie ce vendredi "Nouvo Mode", un album inventif et enfiévré qui ressemble à la bande-son d'une virée nocturne dans les rues de la capitale. Il est l'invité du Kestuf' de LCI.

Et si c’était enfin l’heure de Sneazzy ? L’ex-membre du collectif parisienn 1995 effectue un retour en force ave "Nouvo Mode", un deuxième album solo qui a tout pour effacer l’échec commercial du précédent, "SUPER", il y a déjà cinq ans. "J’ai fait des erreurs et j’en ferai encore", reconnaît le rappeur de 28 ans au Kestuf’ de LCI. "On a tous le droit à une seconde chance. Et franchement je ne regrette rien, encore moins les échecs. Parce que sans eux, sans certaines conneries, je n’aurais pas pu faire cet album." Instrumentations sophistiquées, atmosphères vaporeuses, featuring en pagaille, textes poétiques et parfois très crus, "Nouvo Mode" ressemble à la bande-son d’une virée nocturne dans les rues de la capitale. "Je ne sais pas si c’est la ville de l’amour", sourit Sneazzy. "En tout cas c’est la plus belle ville pour se balader en amoureux. C’est incroyable. C’est ma ville. Je suis né ici et je mourrai ici, j’espère."

Avec Nekfeu et Alphan Wann, on était potes avant même de faire du rap. Si on a des querelles on va se les régler comme des potes - Sneazzy

C’est aussi le portrait d’un jeune Parisien de son époque qui, après avoir enchaîné les histoires sans lendemain, se verrait bien trouver l’âme sœur comme il le raconte sur l’excellent "J’attendais". "J’ai toujours cru avoir un schéma, avoir un idéal, je me disais qu’à tel âge, il faudrait que je me marie. Que j’ai un enfant, que je construise ma famille", confie Sneazzy. "Mais en fait ça ne marche pas comme ça", soupire-t-il. "Tu auras beau chercher, c’est quand tu chercheras le moins que tu tomberas sur la bonne personne." Elevé par une mère célibataire, auxiliaire de vie, le rappeur a fréquenté les bancs du lycée Paul-Bert, dans le XIVe arrondissement où il a rencontré un certain Nekfeu. La superstar des charts figure sur deux titres de l’album, "Zéro Détail" et "Etincelles" où l'on retrouve également Alpha Wann, autre membre de 1995. Leurs liens seraient-ils indestructibles ? "On était potes avant même de faire du rap", rappelle Sneazzy. "Si on a des querelles, on va se les régler comme des frères. Il y en a eu et il y en aura. Justement parce que nos liens sont forts."

Un retour du collectif, auteur d'un unique album, le classique "Paris Sud Minute" en 2012, est-il envisageable ? "C’est du passé dans le sens où ne se retrouve pas tous les jours en studio", objecte Sneazzy. "Mais on apparaît sur les albums de chacun, on continue à faire des collaborations. Donc ce n’est jamais vraiment terminé. Si on trouve la force et l’envie, on le fera. Maintenant s’il y a un projet ensemble à l’avenir… Vous ne le saurez pas à l’avance, ce ne sera pas teasé !" (Sourire). Nous voilà prévenus.

Jérôme Vermelin et Léa Bons