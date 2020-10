VIDÉO - Le Kestuf' de Vitaa et Matt Pokora : "Trolls 2 est un hymne à la tolérance"

Ils vont vous mettre des paillettes dans les yeux. Ce mercredi, Les Trolls débarquent dans les salles obscures pour un deuxième volet réjouissant. Emmené par Vitaa et Matt Pokora qui prêtent leur voix à Poppy et Branche, ce nouvel opus nous embarque dans une grande aventure musicale. Nos deux héros colorés vont devoir tout faire pour empêcher la méchante Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, de mener à bien son plan machiavélique : détruire les autres genres musicaux pour faire régner le sien.

Accompagnés de leurs amis Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond, Poppy et Branche partent à la découverte des autre territoires pour unifier les trolls des tribus pop, funk, classique, techno, et country. Au menu : de la joie, du second degrés et des battles musicales sur fond des plus grands tubes, tous styles musicaux confondus.