Le Marineland d’Antibes prépare sa réouverture

La vie du parc aquatique de Marineland ne s'est vraiment jamais arrêtée. Soigneurs, vétérinaires et techniciens sont restés présents tous les jours pour s'occuper des animaux. Le parc va rouvrir le 19 juin. Et alors que les pertes financières sont colossales, y aura-t-il un assouplissement des règles sanitaires lors de la phase 3 du déconfinement ? Tout le monde attend les annonces gouvernementales du 22 juin avec impatience, il en va de l'avenir de Marineland et de ses pensionnaires.



