VIDÉO – Le Meilleur reste à venir : quand Fabrice Luchini a le souci du détail

Fabrice Luchini use-t-il d’une certaine mauvaise foi pour faire croire à son patron qu’il est l’auteur ou pas d’un courriel particulièrement injurieux ? Le doute est permis quand on découvre la nouvelle vidéo extraite du film Le Meilleur reste à venir, la nouvelle réalisation de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, les auteurs du succès Le Prénom. Une chose est certaine, le personnage de Fabrice Luchini cherche une sanction… certainement pour épauler son meilleur ami, Patrick Bruel.

S’il a fallu 7 ans à Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière pour se retrouver ensemble derrière la caméra, les spectateurs ont dû attendre encore plus longtemps pour revoir Patrick Bruel et Fabrice Luchini sur la même affiche. Les deux acteurs se retrouvent, 34 ans après une autre comédie à succès, P.R.O.F.S. Long-métrage sur l’amitié entre deux hommes, mais aussi sur « le temps qui reste et ce qu’on en fait, la perte, la nostalgie des rêves passés », Le Meilleur reste à venir sera sur les écrans le 4 décembre prochain.