VIDÉO - Le Meilleur reste à venir : quand Patrick Bruel ne sait plus à quel saint se vouer

Que ne ferions-nous pas pour aider un ami que l’on pense atteint d’une maladie incurable ? Il y a l’aide physique, l’aide morale et quand on pense que cela ne suffit pas, on va chercher un appui spirituel. Comme on le découvre dans une nouvelle vidéo extraite du film Le Meilleur reste à venir, c’est la démarche de Patrick Bruel qui va prendre conseil auprès d’un prêtre pour savoir vers quel Dieu se tourner pour qu’on vienne en aide à son pote Fabrice Luchini.

L’histoire du film : Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.