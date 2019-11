"Le meilleur reste à venir", un film qui pose une question existentielle

Le film "Le meilleur reste à venir" allie délicatesse et humour. Il raconte l'histoire de deux amis dont l'un est gravement malade. Une question se pose alors : que faire du temps qui reste à vivre ? Ce long-métrage est joué par le duo inattendu formé par Patrick Bruel et Fabrice Luchini. Ces deux acteurs ont tourné ensemble il y a 33 ans. Découvrez quelques extraits du film, tourné à Biarritz.



