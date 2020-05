Le Musée du Jouet se prépare à accueillir ses premiers visiteurs déconfinés

La reprise des activités sportives et culturelles cette semaine est marquée par la réouverture des bibliothèques, des médiathèques et des petits musées. Avec moins de 20 000 visiteurs par an sur 400 mètres carrés, le Musée du Jouet a obtenu une autorisation, car jugé petit et sécurisable. Il va donc accueillir petits et grands dès mercredi dans une totale sécurité sanitaire. Néanmoins, tout a été pensé pour que la visite reste un plaisir.



