Le Parc Astérix ouvre ses portes durant les vacances de Noël

Le Parc Astérix à Plailly, dans l'Oise, fête ses 30 ans cet hiver 2019. Pour l'occasion, il restera ouvert durant les vacances de Noël, une grande première. Les décors du village gaulois ont été pensés pour plaire aux visiteurs. Un spectacle époustouflant se tient également sur place en plus des différentes attractions proposées. Une fois la nuit tombée, les visiteurs pourront profiter de l'ultime show, un feu d'artifice à admirer jusqu'au 5 janvier 2020.



