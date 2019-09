VIDÉO - Les acteurs du film "Downton Abbey" vous racontent les coulisses du tournage

INTERVIEW - Les Crawley et leurs domestiques débarquent sur grand écran ce mercredi 25 septembre, quatre ans après avoir pris congé des téléspectateurs. Pour LCI, le créateur de la série et ses acteurs racontent les chaleureuses retrouvailles de l'équipe, l'accueil des petits nouveaux et leur passe-temps favori entre deux prises : les jeux de société.

Ils ont fait plus fort que Brad Pitt en astronaute et Sylvester Stallone dans le costume de Rambo. Les aristos de "Downton Abbey" se sont emparés de la première place du box-office américain dès leur premier week-end d'exploitation, avec quelque 31 millions de dollars engrangés. Un record historique pour le studio Focus Features, qui montre que la famille Crawley n'a rien perdu de sa popularité après près de quatre ans loin des écrans. Lancée avec panache sur la chaîne britannique ITV en décembre 2010, la série "Downton Abbey" a pris fin six saisons plus tard avec la diffusion, en janvier 2016, d'un épisode spécial Noël qui a conclu les histoires de sa multitude de personnages. Pas suffisant pour les passionnés d'intrigues dans l'Angleterre du début du XXe siècle, qui n'ont eu de cesse de réclamer un long-métrage. Les rumeurs se sont amplifiées jusqu'à ce que Julian Fellowes, le créateur et scénariste du programme, ne se décide à les transformer en réalité.

Si vous avez le sentiment d'avoir été accueillis à nouveau par vos vieux amis, alors je suis content - Julian Fellowes, créateur de la série et scénariste du film

Le résultat ? Une tendre réussite et un plaisir immense, celui qui vient reconnecter le spectateur aux héros qu'il a tant aimés à la télévision. Comme l'impression de retourner à Downton sans jamais l'avoir quitté. "Nous voulions créer ce sentiment de familiarité. Mais vous voulions le faire à une échelle plus importante. Si vous avez le sentiment d'avoir été accueillis à nouveau par vos vieux amis, alors je suis content", nous glisse Julian Fellowes, que nous rencontrons à Londres au lendemain de l'avant-première mondiale du film.

En vidéo Les héros de "Downton Abbey" nous pitchent le film en 45 secondes

L'intégralité du casting d'origine reprend son rôle dans cette suite qui nous transporte en 1927, à la veille d'une visite du roi et de la reine d'Angleterre à Downton. "Tout le monde s'est rassemblé de façon très naturelle, comme ils l'ont toujours fait", souligne le réalisateur Michael Engler, qui avait déjà signé quatre épisodes de la série. "C'était comme enfiler de vieux vêtements", poursuit-il à propos des retrouvailles de l'équipe. Allen Leech (Tom Branson) parle lui de "vieilles chaussures confortables". "Quoi que tes chaussures ne l'étaient pas tant que ça", s'amuse Michelle Dockery (Lady Mary) à ses côtés. La bonne humeur entre eux, accompagnés par Laura Carmichael (Lady Edith) en interview, est communicative. À se demander s'ils ne se sont pas amusés à torturer les petits nouveaux.

Tout le monde doit jouer à nos jeux - Michelle Dockery sur le péché mignon des équipes sur le tournage

"Pas du tout", nous coupe Tuppence Middleton, installée dans une autre pièce avec Penelope Wilton (Lady Isobel) et Imelda Staunton (Lady Maud Bagshaw). La Britannique vue dans "Sense 8", qui n'a aucun lien de parenté avec Kate, incarne Lucy Smith, une dame de compagnie qui va donner du fil à retordre à la toujours aussi exquise et accrocheuse Maggie Smith (Lady Violet). "On a tous été réunis pour la première fois à la lecture du scénario. Tous les participants à la série d'origine se connaissaient si bien qu'on est entrés dans une pièce déjà très amicale. La 'peur du premier jour d'école' n'était pas chez tout le monde. Donc cette sorte d'énergie est rapidement devenue contagieuse", se souvient-elle.

Elle a de la chance d'avoir échappé au bizutage subi par Lily James (Lady Rose) pour ses premiers pas sur le plateau en 2012. La suite, c'est Laura Carmichael qui nous la raconte : "Elle était la dernière arrivée pour la répétition. Elle était sans doute déjà terrifiée car elle portait son costume et sa perruque pour la première fois. Donc on s'est dit que ce serait amusant de se cacher dans la pièce avant de tous sauter et de la surprendre". La seule requête des anciens ? "Tout le monde doit jouer à nos jeux", explique Michelle Dockery avant de détailler l'ensemble des passe-temps du casting.

Entre deux prises, et en costumes s'il vous plaît, les acteurs de "Downton Abbey" ont fait s'agiter leur matière grise avec des jeux comme "Bananagrams" - "une sorte de Scrabble" -, "Dobble", - "une version sous acide de la bataille" -, et "Quiz Quoz" - "un quiz sous forme de bingo". Vous saurez donc que David Haig, majordorme en chef du couple royal à l'écran, a rapidement été "très frustré" par certaines parties, que Allen Leech n'est "pas très bon en orthographe" mais qu'il a tout donné face à la redoutable Laura Carmichael. Des séquences que les fans retrouveront sans doute sur les bonus du DVD.

"Downton Abbey" de Michael Engler Avec Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Michelle Dockery, Laura Carmichael et Allen Leech Mercredi 25 septembre au cinéma

Delphine DE FREITAS