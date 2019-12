Les chants de Noël font toujours recette

La chanson de Mariah Carey intitulée "All I want for Christmas Is You" a atteint pour la première fois la place de numéro un des ventes de singles aux États-Unis, 25 ans après sa sortie. Elle est l'un des tubes mythiques de Noël. Mais, on peut aussi citer les œuvres de John Lennon, de Tino Rossi ou encore d'Elvis Presley. Ces chansons se sont vendues à des dizaines de millions d'exemplaires. Et chaque année, de nouvelles versions arrivent. Alors, comment expliquer une telle longévité, sans cesse renouvelée ?