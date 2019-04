VIDÉO - Les coatis viennent d'arriver au Parc zoologique de Paris, découvrez ces adorables petits animaux

Petits et grands se pressent déjà devant les vitres. "Mais qu'est-ce que c'est ?", entend-on avant que la présentation officielle ne démarre. Le Parc zoologique de Paris a profité du week-end de son 5e anniversaire, mi-avril, pour en dire un peu plus sur les coatis, premiers des nouveaux arrivants que le parc, dont LCI est partenaire, va accueillir cette année. Museau fin et longue queue annelée, l'animal ressemble à un raton-laveur. Bingo, les deux appartiennent à la même famille, "celle des procyonidés", nous explique le docteur Alexis Lécu, vétérinaire et directeur scientifique du zoo.





Et comme le raton-laveur, il s'agit d'"une espèce exotique envahissante". "On a identifié des espèces animales qui, si jamais elles arrivaient sur le continent européen s'implanteraient très facilement" au détriment des espèces autochtones. Une capacité d'adaptation extrême qui représente "une menace pour la biodiversité".