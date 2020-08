Les coffrets de disques connaissent un franc succès

À l'heure où l'on télécharge de la musique, les coffrets de disques se vendent de plus en plus. Si les maisons les éditent la plupart du temps pour fêter des anniversaires liés aux artistes, les clients, eux, les achètent pour diverses raisons. Dans tous les cas, les coffrets connaissent un gros succès de vente comme ceux de Mike Brant et de Marie Laforêt.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.