Les décors emblématiques de Paris très prisés par le cinéma

Tous les jours, près de 20 films, clips ou publicités sont tournés à Paris. Y compris de grosses productions internationales comme "Mission impossible : Fallout". La ville bénéficie de décors somptueux et héberge 150 000 intermittents dont la réputation n'est plus à faire. En surcroît, l'Hexagone offre un crédit d'impôt attrayant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.