Les diamants de la couronne, des joyaux inestimables de l'Histoire de France au musée du Louvre

Depuis une semaine, les visiteurs se pressent pour admirer ces trésors enfin rassemblés dans une même salle. Des bijoux de l'Ancien Régime au Second Empire. La collection a été fondée par Français Ier, puis enrichie par ses successeurs qui l'utilisaient comme instrument politique à l'époque. Dans des vitrines en bois doré, des vases et d'autres pièces de la collection personnelle du Roi-Soleil trônent toujours en majesté.



