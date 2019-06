VIDÉO – Les enfants de Céline Dion la rejoignent pour son tout dernier concert à Las Vegas

Elle avait écrit "Ciao for now, Las Vegas !" sur le miroir de sa loge. Céline Dion a donné samedi le dernier d’une série impressionnante de 1.141 concerts au Colosseum, la salle de spectacle du célèbre casino Caesars Palace. Sur scène, la diva québécoise, 51 ans, a été rejointe sur scène par ses trois enfants, l’aîné René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy.





Cette résidence, qui a depuis inspiré les plus grandes stars de la pop, avait débuté il y a 16 ans, sous l’égide de René Angélil, le compagnon et manager de la chanteuse, décédé le 14 janvier 2016 à l’âge de 73 ans. Pour lui, elle avait momentanément interrompu ses concerts à l’été 2014.