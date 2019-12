"Les Filles du Docteur March" font leur cinéma

Le livre intitulé "Les Filles du docteur March" est sorti en 1868. Dans le roman de Louisa May Alcott, on suit les aventures de Jo, Margaret, Amy et d'Elisabeth. Ces quatre filles de classe moyenne ont envie d'indépendance dans une époque où l'on en offrait aucune aux femmes. L'adaptation au cinéma de ce livre sortira le 1er janvier prochain.



Ce dimanche 22 décembre 2019, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle de l'adaptation au cinéma du livre intitulé "Les Filles du docteur March" qui sortira 1er janvier prochain. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.