VIDÉO - "Les Filles du Docteur March" : les héros du film ont répondu à nos lettres

L'année ne pouvait pas mieux commencer. 2020 s'ouvre avec la sortie au cinéma ce mercredi 1er janvier d'un film d'époque aussi doux que puissant dans son message, moderne, féministe et romantique. La réalisatrice Greta Gerwig, plus proche du cinéma indépendant que de la grosse machine hollywoodienne, offre aux "Filles du Docteur March", grand classique de la littérature américaine sorti en 1868, une nouvelle adaptation qui ne manque pas de piquant.

"Je n’aurais pas été capable de faire ce que je fais si Louisa May Alcott (l'auteure du roman, ndlr) n’avait pas fait ce qu’elle a fait. Et je voulais transmettre ça à la prochaine génération de filles qui ont de l’ambition", nous a expliqué la cinéaste lors de son passage à Paris mi-décembre. Avec son film, elle remodèle le matériel d'origine sans le dénaturer, y ajoutant sa touche qu'elle nous décrit comme "rythmée, drôle, irrévérencieuse et émouvante".