Zoom sur les livres stars de l'été 2020. Commençons d'abord avec celui qui se vend le mieux en ce moment. Il s'agit du "Temps des Tempêtes" de Nicolas Sarkozy. En quelques jours seulement, plus de 40 000 exemplaires ont été écoulés. Un véritable record ! Ensuite, au second rang, on a "L'Énigme de la chambre 622" de Joël Dicker. Le livre est sorti fin mai et se vend comme des petits pains. Au troisième rang figure "La vie est un roman" de Guillaume Musso. Découvrez en images le reste du classement.



Ce lundi 3 août 2020, Nivin Potros, dans la chronique "Culture", nous dévoile le palmarès des livres stars de cet été. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/08/2020 présentée par Christophe Beaugrand sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Beaugrand vous présente la Matinale entouré de ses chroniqueurs.