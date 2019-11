"Les Misérables" sort en salles

Ladj Ly, le réalisateur du film "Les Misérables", s'est inspiré de son histoire et de celle des habitants de son quartier pour produire son premier long-métrage. Le scénario raconte le quotidien des habitants de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Une vie gangrenée par la misère et quadrillée par la police. Le film a déjà été primé dans les festivals internationaux notamment à Cannes où il a reçu le Prix du jury. Et il représentera l'Hexagone aux Oscars dans la catégorie du Meilleur film étranger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.