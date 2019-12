Les œuvres de John Ronald Tolkien exposées à la Bibliothèque nationale

LE WE 13h

Pour la première fois, la genèse de la saga "Le Seigneur des anneaux" est exposée à la Bibliothèque nationale de l'Hexagone. Celle-ci, qui était un succès au cinéma, puise son inspiration dans l'œuvre originale du Britannique John Ronald Tolkien. Pour inventer ses histoires, ce spécialiste de la littérature médiévale partait toujours de personnages déjà existants comme le hobbit ou les elfes. Plus de 300 œuvres, dont des tapisseries d'Aubusson, sont à découvrir tout au long de cette exposition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.