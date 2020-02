VIDÉO - Les premières images de Robert Pattinson dans le costume de Batman font déjà très envie

Mais force est de croire qu'il le porte plutôt bien dans une courte vidéo baptisée "Test caméra" que le réalisateur a publiée sur Twitter. L'acteur britannique s'avance peu à peu face à la caméra dans une lumière tamisée rouge, laissant entrevoir le nouveau logo en forme de chauve-souris sur son torse. Le détail en plus ? Il semblerait être composé d'une arme, plus particulièrement de celle utilisée pour tuer les parents de Bruce Wayne. Un élément qui figurait déjà dans les comics, comme s'enthousiasmaient certains fans sur les réseaux sociaux.

On se sent très puissant immédiatement mais c'est incroyablement difficile de rentrer dedans - Robert Pattinson sur le costume de Batman

"On se sent très puissant immédiatement", avait expliqué Robert Pattinson à Variety en septembre à propos du costume. "Mais c’est incroyablement difficile de rentrer dedans, le rituel est presque humiliant. Vous avez cinq personnes qui essaient de vous faire rentrer dans ce truc. Une fois à l’intérieur, vous vous sentez très fort, même s’il a fallu qu’on vous pince les fesses pour y arriver", avait-il ajouté. La suite de la vidéo dévoile son visage fermé, à moitié caché par son masque noir. Puis l'écran redevient noir alors que se poursuit la musique signée Michael Giacchino. Le compositeur, à qui l'on doit déjà les partitions de "Rogue One", "Jojo Rabbit" ou "Spider-Man : Far From Home", travaillera sur l'intégralité de "The Batman", comme l'a confirmé Matt Reeves.