Les profs de "Danse avec les stars", en tournée dans tout le pays

Après avoir séduit les téléspectateurs de TF1, ils partent à la conquête de la scène. Huit danseurs professionnels, révélés dans l'émission "Danse avec les stars", ont monté un show et sont actuellement en tournée dans tout le pays. Rock, tango, valse... exécutés avec grâce et légèreté sur des musiques modernes et anciennes sont au programme. La troupe se produira prochainement à Paris, Lyon et Marseille.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.