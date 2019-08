VIDÉO - Les suricates, stars du "Roi Lion", nouvelle attraction du Parc zoologique de Paris

Ils sont arrivés peu avant la canicule. Pas de quoi dépayser donc ces petits mammifères habitués à vivre dans des plaines semi-arides du sud-ouest de l'Afrique. Popularisés par le fantasque Timon dans "Le Roi Lion", dont le remake numérique est actuellement en salles, les suricates ont fait leur entrée pour la première fois au Parc zoologique de Paris au début du mois de juin.





Six petits mammifères, deux femelles et quatre mâles, âgés de 1 à 2 ans qui se trouvaient auparavant à Varsovie (Pologne), Kristiansand (Norvège), Stuttgart (Allemagne), à Mulhouse et dans l'Eure. Après une période en quarantaine - passage obligatoire pour permettre aux dynamiques de groupe de se former -, Karaba, Hima, Garàa, Chobe, Kirkou et Kado ont rejoint leur enclos créé spécialement pour eux au début de l'été. L'installation en plus ? De petits nichoirs chauffés l'hiver qui leur permettront de faire face aux assauts du froid.