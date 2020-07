Lieux culturels : c'est le moment d'y aller !

Cet été est une bonne occasion pour visiter au calme les lieux culturels les plus emblématiques. La tour Eiffel, par exemple, connaît une importante baisse d'affluence. Entre 8 000 à 11 000 personnes y grimpent chaque jour, contre 25 000 l'été dernier. Par ailleurs, au Louvre, la fréquentation a chuté de 60%, alors que d'habitude, il faut réserver trois mois à l'avance. L'entrée est également gratuite pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires des minima sociaux. Qu'en est-il du Mont-Saint-Michel et des Châteaux de la Loire ?



