Victoires de la musique : Orelsan et Eddy de Pretto mènent la danse des nominations

Voici la liste intégrale des nominations pour cette cérémonie, qui aura lieu le 8 février prochain à La Seine musicale :

Artiste féminine : Jeanne Added, Christine & The Queens et Vanessa Paradis

Artiste masculin : Bigflo & Oli, Etienne Daho et Eddy de Pretto

Révélation scène : Tim Dup, Clara Luciani, Therapie Taxi

Album révélation : Angèle ("Brol"), Foé ("Il"), Roni Alter ("Roni Alter")

Album de chansons : Christine & The Queens ("Chris"), Alain Bashung ("En amont"), Alain Chamfort ("Le désordre des choses")

Album rock : Feu! Chatterton ("L'oiseleur"), Miossec ("Les Rescapés"), Jeanne Added ("Radiate") Album de musiques urbaines : Eddy de Pretto ("Cure"), Bigflo & Oli ("La vie de rêve"), Aya Nakamura ("Nakamura")

Album Rap : Moha la Squale ("Bendero"), Damso ("Lithopédion"), Georgio ("XX5")

Album de musiques du monde : Fatoumata Diawara ("Fenfo"), Camelia Jordana ("Lost"), Delgres ("Mo Jodi")

Album de musiques électroniques : The Blaze ("Dancehall"), Her ("Her"), Synapson ("Super 8")

Chanson originale (vote du public jusqu'au 7 février 2019) : Boulevard des Airs pour "Je me dis que toi aussi", Louane et Julien Doré pour "Midi sur Novembre", Aya Nakamura pour "Djaja", Orelsan et Damso pour "Rêves Bizarres"

Concert : Eddy de Pretto, Orelsan, Shaka Ponk

Création Audiovisuelle : Jain pour "Alright", Orelsan et Damso pour "Rêves Bizarres", Angèle pour "Tout Oublier"