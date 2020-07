Louis de Funès à la Cinémathèque

Louis de Funès, une icône du cinéma, sera mis à l'honneur à la Cinémathèque. Une exposition va dévoiler son histoire et son parcours grâce notamment à des extraits de films, des photos et des reconstitutions. Né pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas eu une enfance heureuse. Il a fait des petits boulots avant de devenir pianiste de jazz et acteur. Mais à 50 ans, Louis de Funès a connu un grand succès et est même devenu un phénomène européen avec ses comédies devenues cultes.



