Louis de Funès à la Cinémathèque : ce que vous réserve cette expo inédite

Et des décennies après, le public l'aime encore : "il est intergénérationnel, la preuve, je suis venu avec mon fils de 12 ans qui connaît tous ses films", souligne ainsi un visiteur. Dans cette rétrospective, on retrouve des images déjà vues mille fois : la scène de la cave où il joue l'épicier dans "La Traversée de Paris", la plongée dans le bain verdâtre de "La Soupe aux choux", ou encore la scène de la 2CV dans le "Corniaud", équipée de ses 250 boulons électriques pour se disloquer le moment venu ... Sans oublier la statue de cire du Gendarme, prêtée par le musée Grévin.

Mais cette expo, couplée à une rétrospective en salles, permet d'aller plus loin sur le plus petit (1m63 sous la toise, on peut s'y mesurer à l'entrée) des grands acteurs. Elle dévoile par exemple un échange de lettres administratives collector, exhumé des archives de la gendarmerie, où des gradés s'interrogent sur l'opportunité d'aider au tournage d'un film ("Le Gendarme à Saint-Tropez") "susceptible de ridiculiser" l'uniforme et "produire un effet psychologique déplorable sur le public" !

D'une jeunesse nourrie aux classiques de l'humour, avec Charlie Chaplin et le duo Laurel et Hardy comme modèles, à l'accélération de sa carrière au début des Trente Glorieuses puis la consécration sous Pompidou et Giscard, les visiteurs découvrent par ailleurs un acteur qui ne laissait rien au hasard, jusqu'à devenir "l'auteur" ou le co-auteur des films dans lesquels il tournait. Un génie du burlesque pour beaucoup, dont la plupart des Français ont vu les films avec leurs parents... ou leurs enfants.