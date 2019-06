Madonna s’inspire de la tuerie d’Orlando dans le clip de "God Control" : courageux ou de mauvais goût ?

Jonas Åkerlund remonte ensuite le temps et raconte les heures et les minutes qui ont précédé le drame, la chanteuse étant notamment victime d’un vol à mains armées sur le chemin du club. "We Need To Wake Up (Nous devons nous réveiller - ndlr)", peut-on lire sur l’enseigne lumineuse, un rappel du message que la reine de la pop entend faire passer.





Pour bien enfoncer le clou, le clip déroule ensuite des images des jeunes manifestants qui ont réclamé, ces derniers mois, un contrôle accru des ventes d’armes en Amérique. Si le message est sans ambiguïté, la forme interpelle. Voire dérange. La jeune Patience Carter, qui a survécu à la tuerie d’Orlando, a ainsi confié son malaise au site people TMZ.