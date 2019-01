Mais que vient faire Jake Gyllenhaal dans la bande-annonce du nouveau "Spider-Man" ?

Son nom circulait pour prendre la suite de Ben Affleck dans le costume de Batman chez DC Comics. C’est finalement par la maison concurrente, Marvel Studios, que Jake Gyllenhaal fait son entrée au royaume des superhéros. Spécialiste des rôles un brin schizos, de "Donnie Darko" à "Nocturnal Animals" en passant par "Night Call" et "Okja", l’acteur américain est l’invité de marque de la première bande-annonce de "Spider-Man : Far From Home", en salles le 3 juillet, et réalisé comme l'épisode précédent par Jon Watts.





Son rôle ? Celui de Mysterio, un personnage costumé qui fait son entrée en scène alors que l’ado-araignée, toujours incarné par Tom Holland, est aux prises avec une force maléfique qui ravage Venise. Surprise : si dans les comics le Mysterio en question, de son vrai nom Quentin Beck, est l’un des ennemis préférés du superhéros, ici il semble vouloir lui prêter main forte en utilisant ses pouvoirs magiques… Doit-il pour autant lui faire confiance ?