VIDÉO - Que va-t-il se passer dans "Avengers : Endgame" ? On a tenté de tirer les vers du nez des acteurs

Chris Hemsworth l'assure, il n'a pas encore vu "Avengers : Endgame". Aucun de ses petits camarades non plus, dit-il. "Je préfère garder le premier visionnage pour l'avant-première. Ma famille est là en général, vous avez la chaleur et l'énergie du public. C'est beaucoup plus fun de cette manière", nous glisse l'interprète de Thor au sein de l'univers Marvel. On n'y croit pas tellement, mais on ne va pas s'aventurer à contrarier le fils d'Odin.





L'acteur australien a posé ses valises en Europe pour deux jours promotionnels intenses en compagnie de Scarlett Johansson (Black Widow), Paul Rudd (Ant-Man) et des réalisateurs Anthony et Joe Russo. Et autant dire que pour eux, répondre aux questions de la presse s'est plus apparenté à une forme de torture volontaire qu'à un plaisir total. Car comment parler d'un film événement dont le public ne doit absolument rien savoir avant sa sortie le 24 avril ?