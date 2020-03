Melha Bedia et Valérie Lemercier nous parlent du film "Forte"

Réalisé par Katia Lewkowicz, "Forte" raconte l'histoire d'une jeune fille ronde qui se met au pole dance pour séduire des hommes, d'abord, et ensuite trouver sa féminité. Sa sortie est prévue le 18 mars 2020. L'actrice principale, Melha Bedia, et son coach dans le film, Valérie Lemercier, étaient venues sur notre plateau ce soir pour en parler.



