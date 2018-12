"Men in Black : International" : Chris Hemsworth et Tessa Thompson enfilent le costume dans une première bande-annonce survoltée

Mais pourquoi Hollywood s'acharne-t-il à vouloir faire revivre certaines de ses franchises les plus bankables ? La question, à la réponse souvent plus financière qu'artistique, s'est maintes fois posée. Même en apprenant qu'un "Men in Black 4" allait voir le jour. Mais la première bande-annonce du film, baptisé "Men in Black : International", nous a redonné la pêche. Parce qu'elle nous replonge dans un univers familier qui, on le reconnaît, nous avait un peu manqué. Parce qu'elle donne un aperçu de l'humour qui accompagnera les scènes d'action. Et parce qu'elle confirme que Tessa Thompson et Chris Hemwsorth forment un duo détonnant, un an après "Thor Ragnarok".