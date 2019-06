VIDÉO - "Men In Black : International" : Tessa Thompson et Chris Hemsworth nous livrent les secrets de leur "alchimie"

"Le monde ne va pas se sauver seul", martèlent les affiches placardées un peu partout dans le monde. Pour mettre fin à sept ans d'un monde sans hommes en noir capables de défendre la Terre des invasions extraterrestres, Hollywood a relancé la machine "Men In Black" et mis en route un quatrième volet intitulé "Men In Black : International", en salles ce mercredi 12 janvier.





Le résultat ? Un blockbuster calibré pour l'été qui reprend les ingrédients fondamentaux de la saga, mêlant action survitaminée et humour. Mais l'ensemble est assez inégal, les bonnes vannes tombant souvent à plat et le scénario n'offrant rien de très original. Une déception comblée par le choix des acteurs pour succéder à Will Smith et Tommy Lee Jones.