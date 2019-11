"Mon chien Stupide", une véritable histoire de famille

"Mon chien Stupide" est un film réalisé par Yvan Attal. Un long-métrage dans lequel son épouse, Charlotte Gainsbourg, et son fils, Ben Attal, l'accompagnent. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de John Fante. Il y a 25 ans, Henri Mohen, écrivain, connaissait un unique et fulgurant succès. Mais celui-ci est en panne d'inspiration et sa famille se retrouve au bord de l'explosion. C'est grâce à l'arrivée d'un chien mal élevé et obsédé chez eux qu'Henri a finalement pu se redresser.



