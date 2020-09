VIDEO - James Bond confirme son retour en novembre avec une nouvelle bande-annonce explosive

Si Mourir peut attendre, ce n'est pas le cas de la chasse aux indices laissés dans ce trailer de 2min34s. Le réalisateur Cary Fukunaga a déjà annoncé qu'il s'agirait de "la mission la plus éprouvante et la plus difficile" jamais menée par l'espion britannique. Ce deuxième trailer nous parle de "la mission qui change tout". Mais ne comptez pas sur la production pour tout élucider tout de suite.

Daniel Craig, qui fera ses adieux au personnage après ce volet, explique que ce nouveau volet est "la continuation de l'histoire que nous avons commencée avec Casino Royale" en 2006. Sorti de sa retraite en Jamaïque par son vieux copain de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright, vu dans... Casino Royale, tiens, tiens) pour l'aider à retrouver un scientifique disparu, Bond va devoir faire face aux secrets de sa compagne Madeleine Swann (Léa Seydoux), qu'il accuse de trahison. Et qui a un lien encore inexpliqué avec un certain Safin (Rami Malek), le méchant de l'histoire, motivé par la "vengeance" et désireux "de rendre le monde meilleur" en éradiquant une partie de ses habitants. "Si on ne fait rien, il n'y aura plus rien à sauver", prévient 007. Voilà qui promet...