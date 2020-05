Mouvement de solidarité pour un café-théâtre de la Somme

A Saint-Riquier (Somme), cela fait deux mois que le café-théâtre de Jean-Christophe et Sandrine a baissé ses rideaux. Avec les factures qui continuent de tomber, le bilan est lourd et les pertes s'élèvent à au moins 40 000 euros. Pour leur venir en aide, certains abonnés et artistes ont décidé de lancer une cagnotte en ligne. En à peine une semaine, celle-ci a récolté plus de 6 000 euros.