Musées, cinémas, salles de sport ... : qui rouvre et qui reste fermé ?

Ce mardi 28 avril, Édouard Philippe a annoncé des mesures concernant les lieux de rassemblements tels que les musées, les cinémas, les salles de sports et les lieux de culte. Certains ne rouvriront pas avant longtemps. Tout dépend de leur taille et du nombre de personnes qu'ils accueillent. Alors quels lieux rouvriront ? Quels événements ou compétitions seront autorisés ?



