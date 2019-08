VIDÉO - Music of My Life : comment est né ce film hommage à la musique de Burce Springsteen ?

La musique est omniprésente au cinéma, elle est en même un élément parfois essentiel. Ces derniers mois, les films à forte connotation musicale se sont multipliés comme A Star is Born, Bohemian Rhapsody ou Rocketman. Pour cette rentrée, les spectateurs français vont vibrer avec les chansons du Boss, Bruce Springsteen.





La réalisatrice Gurinder Chadha (Joue-là comme Beckham) nous livre en effet Music of My Life, adaptation du récit autobiographique de Sarfraz Manzoor, Greetings from Bury Park… La cinéaste et l’auteur, qui co-signe le scénario du film, nous racontent dans un making of, à découvrir en ouverture de cet article, comment est né le film et comment il a reçu l’aval de Bruce Springsteen en personne.