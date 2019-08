VIDÉO - Music of My Life : une comédie rock’n’roll autour des chansons de Bruce Springsteen

Attention feel-good movie en approche ! Gurinder Chadha, à qui nous devons Joue-là comme Beckham, revient cette année avec Music of My Life, un film original, dans la veine de son succès avec Keira Knightley, qui s’inspire des chansons et des paroles du répertoire des années 70 et 80 de Bruce Springsteen.





L’histoire : 1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie...