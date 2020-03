Musique et humour, un bon remède au blues du confinement

Des stars mondiales, des humoristes, mais aussi des anonymes envoient des messages aussi efficaces qu'un antidépresseur sur les réseaux sociaux. Armés d'un solide sens de l'humour, ils diffusent des vidéos. De courtes séquences qui ont pour but de nous faire rire et nous divertir pour nous permettre de rompre la solitude et l'ennui durant cette période de confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.