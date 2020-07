Musique : L'"Autoportrait" d'Hugues Aufray

Hugues Aufray revient avec un nouvel album, "Autoportait", composé de douze titres en hommage au folk et au blues. À 91 ans, le chanteur est toujours passionné par sa musique. Parmi les nouvelles chansons, il y a "Old Dan Tucker" de Bruce Springsteen, "Born in the USA" adapté en français, "Les portes du pénitencier" de Johnny Hallyday ainsi que tout le répertoire de Bob Dylan.



