Musique : la course au tube de l'été

L'expression "tube de l'été" a été créée en 1960 en prenant l'image d'un cylindre vide, comme les tubes de l'été étaient uniquement censés faire danser avec des paroles plutôt creuses. Ce dimanche matin, voici les Top trois des tubes 2020 : "La fièvre" de Julien Doré, "Quatre coins du globe" de Suzanne et à l'échelle internationale, "In your eyes" de The WeekEnd. Découvrez également les chansons qui sont en compétition.



Ce dimanche 19 juillet 2020, Karima Charni, dans sa chronique "L'instant culture", nous parle des tubes de l'été 2020. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/07/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.