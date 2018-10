VIDÉO - Mylène Farmer annonce sur TF1 son retour sur scène du 7 au 15 juin 2019

"Ça manque forcément", a confié Mylène Farmer, dont la dernière tournée remonte à 2013. "Là, j’ai senti que c’était le moment que je remonte sur scène. Un réel besoin. On dit que la musique est un cri primal et je le pense. J’ai besoin de partager tout cela avec le public." À quoi faut-il s’attendre pour le futur show ? "Je ne vous donnerai aucune clé", s’amuse la chanteuse, soulignant qu’il est encore "trop tôt" pour en dire plus. Le suspense reste donc entier. De quoi faire monter encore un peu plus l’excitation de fans qui n'attendaient que cela.