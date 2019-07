VIDÉO - Ninho, PNL, Jul ou encore Nekfeu, artistes les plus "streamés" en 2019...Quand le rap détrône tout !

C'est le rendez-vous musique de chaque semestre ! Tous les six mois, le syndicat national de l'édition phonographique (Snep) dévoile son rapport sur le marché français de la musique. De quoi avoir un aperçu des préférences des Français pour l'année 2019. Quels sont les morceaux faisant le plus l'objet de streaming ? Les albums les plus vendus et les artistes les plus écoutés en ligne ? LCI vous donne le classement.





Du côté des titres en streaming, sans surprise, c'est le groupe PNL qui se classe en pole position avec "Au DD", totalisant plus de 54 millions d'écoutes. Et ça ne s'arrête pas là pour les deux rappeurs de Corbeil-Essonnes puisque leur album "Deux frères" est aussi classé numéro 1 avec plus de 264.000 exemplaires écoulés.