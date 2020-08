Nos joyaux nationaux victimes de l’absence de touristes étrangers

Cette année 2020 est extrêmement difficile pour Paris. La capitale est privée de ses touristes étrangers. Cela se fait sentir cruellement dans les couloirs de nos joyaux nationaux, qui ont vu leur fréquentation chuter pendant l’été. La Dame de fer enregistre moins de 50% de touristes par rapport à l’année dernière. C’est la même chose au musée Grévin à Paris. Cette absence de touristes étrangers est une aubaine pour les visiteurs. Mais, c’est un coup dur pour les musées : des millions d’euros de manque à gagner et des conséquences sur l’emploi. Il y a également moins de visiteurs au Louvre, comme en témoigne la file d’attente devant la Joconde. Des expositions ont été reportées. Le public, lui, change de visage. D’ordinaire, 80% des visiteurs sont étrangers. Aujourd’hui, ce ne sont quasiment que des Français. Mais, ils ne sont pas assez nombreux pour pallier l’absence des touristes étrangers. Pour rattraper cette perte, certains sites ont trouvé des solutions. C’est le cas pour l’Arc de Triomphe. "Fin juillet, on a rouvert les horaires nocturnes... Maintenant, on a atteint à peu près 35% de la fréquentation habituelle", a affirmé l’administrateur du site. L’Île-de-France enregistre au total quatorze millions de touristes en moins et plus de six milliards d’euros de pertes économiques. Pour aider le secteur, la région annonce un coup de pouce de quinze millions d’euros. Les professionnels du tourisme devraient aussi bénéficier du plan de relance que le gouvernement présentera la semaine prochaine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.