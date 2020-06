"Nos vacances en France" : à la découverte du Château de Ribourdin

Le Château de Ribourdin dans l'Yonne conjugue la convivialité d'une maison d'hôte à la vie de château. L'endroit compte cinq chambres disponibles pour un prix allant de 80 à 100 euros. Dans un cadre exceptionnel et authentique, Matthieu Brodard, le maître des lieux, se fera un plaisir de partager avec vous sa passion pour les murs et la région. Autre balade vivement conseillée : un endroit au cœur des vignes qui surplombe la vallée d'Irancy.



