Nuit de la lecture : le guide des bons plans

À l'occasion de la Nuit de la lecture, des milliers d'animations sont organisées dans tout le pays. Au programme notamment : des lectures de poème à la bougie dans les bibliothèques, des spectacles, des théâtres, des escape game, des rencontres avec des auteurs, et même des déambulations nocturnes à la découverte des villes et des villages. Toutes les manifestations sont en accès gratuit et destinées au grand public. Découvrez en images une sélection des plus belles bibliothèques du pays.



Ce samedi 18 janvier 2020, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des bons plans pour profiter pleinement de la Nuit de la lecture. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 18/01/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.